ZDF-Rechtsexperte Bernhard Töpper gestorben

Über drei Jahrzehnte prägte er die Rechts- und Gerichtsberichterstattung im ZDF. Nun ist Bernhard Töpper im Alter von 81 Jahren gestorben.

ZDF-Rechtsexperte Bernhard Töpper ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Quelle: Michael Kramers / ZDF

Mehr als drei Jahrzehnte hat er die Rechts- und Gerichtsberichterstattung im ZDF wesentlich mitgeprägt, nun ist Bernhard Töpper am 24. September 2026 im Alter von 81 Jahren gestorben.

Bernhard Töpper war ein kompetenter Dolmetscher des Rechts. Er hat den Zuschauerinnen und Zuschauern die Komplexität des Rechts nachvollziehbar erklärt und eingeordnet. Das ZDF trauert um einen angesehenen Kollegen, der das ZDF-Programm über Jahrzehnte besonders geprägt hat. „ Bettina Schausten, ZDF-Chefredakteurin

Dem TV-Publikum bleibt Bernhard Töpper, geboren am 25. November 1944 in Breslau, vor allem mit der ZDF-Sendereihe "Wie würden Sie entscheiden?" in Erinnerung. Diese moderierte er von 1990 bis 2000 im ZDF und ermöglichte in ihr den Vergleich zwischen der Rechtsprechung der Gerichte und der Rechtsmeinung der Bürger. Ab 1993 moderierte er zudem das Magazin "Recht brisant", das im ZDF und in 3sat zu sehen war.

Werdegang Töppers

Bernhard Töpper leitete von 1984 bis zu seinem Ausscheiden aus dem aktiven ZDF-Dienst 2009 die Fachredaktion Recht und Justiz. Dort hatte der ausgebildete Jurist 1974 als fester Mitarbeiter begonnen, zuvor war er bereits als Student für das ZDF-Landesstudio in Hannover aktiv.

Bernhard Töpper arbeitete Ende der 1970er-Jahre als Assistent des damaligen ZDF-Chefredakteurs Reinhard Appel, wechselte 1981 als Redakteur ins "heute-journal" und baute ab 1982 zusammen mit Alexander Niemetz die "Tele-Illustrierte" auf, bevor er 25 Jahre lang die ZDF-Redaktion Recht und Justiz leitete.