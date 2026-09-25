Sendereihe "Wie würden Sie entscheiden?":ZDF-Rechtsexperte Bernhard Töpper gestorben
Über drei Jahrzehnte prägte er die Rechts- und Gerichtsberichterstattung im ZDF. Nun ist Bernhard Töpper im Alter von 81 Jahren gestorben.
Mehr als drei Jahrzehnte hat er die Rechts- und Gerichtsberichterstattung im ZDF wesentlich mitgeprägt, nun ist Bernhard Töpper am 24. September 2026 im Alter von 81 Jahren gestorben.
Dem TV-Publikum bleibt Bernhard Töpper, geboren am 25. November 1944 in Breslau, vor allem mit der ZDF-Sendereihe "Wie würden Sie entscheiden?" in Erinnerung. Diese moderierte er von 1990 bis 2000 im ZDF und ermöglichte in ihr den Vergleich zwischen der Rechtsprechung der Gerichte und der Rechtsmeinung der Bürger. Ab 1993 moderierte er zudem das Magazin "Recht brisant", das im ZDF und in 3sat zu sehen war.
Werdegang Töppers
Bernhard Töpper leitete von 1984 bis zu seinem Ausscheiden aus dem aktiven ZDF-Dienst 2009 die Fachredaktion Recht und Justiz. Dort hatte der ausgebildete Jurist 1974 als fester Mitarbeiter begonnen, zuvor war er bereits als Student für das ZDF-Landesstudio in Hannover aktiv.
Bernhard Töpper arbeitete Ende der 1970er-Jahre als Assistent des damaligen ZDF-Chefredakteurs Reinhard Appel, wechselte 1981 als Redakteur ins "heute-journal" und baute ab 1982 zusammen mit Alexander Niemetz die "Tele-Illustrierte" auf, bevor er 25 Jahre lang die ZDF-Redaktion Recht und Justiz leitete.