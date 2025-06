Das Gute zum Wochenende: Superfood vom heimischen Acker

Guten Morgen,

sie gelten als supergesund, sind superteuer und als "Superfood" in aller Munde: Gojibeeren, Chiasamen, Avocados und Co. Bei vielen Verbrauchern stehen sie regelmäßig auf dem Speiseplan. Gesundheitsfördernde Eigenschaften sind bei diesen Lebensmitteln sicherlich vorhanden, aber sie haben auch ihre Schattenseiten.

Die gute Nachricht lautet: Wer seiner Gesundheit und der Umwelt etwas Gutes tun möchte, für den gibt es zahlreiche heimische, regionale Alternativen. Ersatz für Goji-Beeren sind zum Beispiel Schwarze Johannisbeeren. Die stärken ebenfalls die Abwehrkräfte und müssen nicht aus China importiert werden. Statt der Acai-Beere können auch Heidelbeeren, Sauerkirschen oder Brunnenkresse als Quelle für Vitamine, Mineralien und Antioxidantien dienen, oder auch die bei uns vorkommende Arkoniabeere. Chiasamen enthalten zwar viele Omega-3-Fettsäuren, die liefert aber regionaler Leinsamen auch, ebenso wie Hanfsamen. Die heimische Walnuss kann mit der Avocado in Sachen ungesättigter Fettsäuren, Kalzium, Magnesium und Eisen durchaus mithalten. Und für die leckere Guacamole haben internationale Spitzenköche etwa mit Erbsen, Bohnen oder Broccoli als Grundlage eine nachhaltigere Alternative gefunden.

Auch direkt vor der eigenen Haustür und am Wegesrand lässt sich Superfood finden. Mit Pimpernelle, Wilder Möhre, Löwenzahn oder Brennnessel wartet dort ein reichhaltiges Angebot an Geschmacksnuancen zwischen süß oder sauer, scharf oder bitter. Darüber hinaus sind viele der essbaren Wildkräuter echte Vitaminbomben und stecken voller Mineralstoffe. Sauerampfer liefert zum Beispiel Vitamin A und C, Kalium, Magnesium und Eisen.