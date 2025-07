Das Gute zum Wochenende: Sauberes Wasser - ein kostbares Gut

Guten Morgen,

bei der Schwimm-WM in Singapur gab es diese Woche Absagen oder Verschiebungen der Wettbewerbe im Freiwasser wegen zu dreckigen Wassers. Hohe Werte von E.-coli-Bakterien verhinderten die Starts. Und auch sonst macht das Wasser vor Singapur keinen guten Eindruck. Ölreste, menschliche Abfälle und Plastikmüll tragen zur Verschmutzung bei. Dabei gibt es durchaus Ideen, wie wir unsere Gewässer wieder sauber kriegen.

Abwassermanagement und Müllvermeidung sind die beste Lösung. Doch das läuft noch nicht überall optimal. Deshalb inspirieren Menschen, wie die Chemikerin Katrin Schuhen. Sie hat Mikroplastik den Kampf angesagt. Die kleinen, fast unsichtbaren Teilchen sind überall zu finden - im Meer, in Flüssen, in Tieren und menschlichen Organen. Katrin Schuhen hat eine Art Kleber entwickelt, der die kleinen Plastikteilchen in popcornartige Klumpen verwandelt, die dann abgeschöpft werden können.

04.09.2024 | 29:49 min

Bislang arbeitet sie vor allem mit Kläranlagen zusammen. Die Anwendung ihrer Technologie direkt vor Ort bei Industrieanlagen wäre ein weiterer Schritt, um weniger verschmutzte Abwässer in Flüsse und Meere zu leiten. Als Teil der EU-Projekts upstream arbeitet ihr preisgekröntes Non-Profit-Unternehmen Wasser 3.0 gGmbH mit anderen Forschenden und Firmen zusammen, um in europäischen Flüssen die Verschmutzung zu reduzieren.

Neben der chemischen Lösung gibt es auch mechanische Ideen, um unsere Gewässer zu reinigen. In vielen asiatischen Ländern fehlen effektive Abwasserreinigungssysteme, und die Bevölkerung nutzt die Flüsse oft als Müllkippe. Deshalb zählen Flüsse in Asien zu den dreckigsten der Welt. Die deutsche Firma Plastic Fisher hat eine einfache und kostengünstige Technologie entwickelt, die Plastik effektiv in Flüssen stoppt. Mit Hilfe von senkrecht schwimmenden Gittern, sogenannten TrashBooms, konnten bislang mehr als 1.200 Tonnen Müll herausgefischt und weiterentsorgt werden.

24.11.2024 | 28:45 min

Nach einem Urlaub in Asien und den Unmengen an Abfall, den die Gründer Karsten Hirsch, Georg Baunach und Moritz Schulz vor Ort sahen, entschlossen sie aktiv zu werden. Aus ihrer Idee ist ein Sozialunternehmen entstanden, das in Indien und Indonesien hilft eine Infrastruktur für Abfallwirtschaft aufzubauen. Dafür wurde Plastic Fisher mit dem Next Economy Award des Deutschen Nachhaltigkeitspreises ausgezeichnet.

In Singapur konnten die Freiwasser-Schwimm-Wettbewerbe einen Tag verspätet starten. Florian Wellbrock gewann bereits dreimal Gold

Ihre Grit Cross, plan b Redakteurin

Was sonst noch gut war diese Woche

Serielles Bauen gegen Wohnungsnot: Jede zehnte neu gebaute Wohnung wurde im vergangenen Jahr mit Fertigbauteilen errichtet. Serielles Bauen ist eine Lösung in Zeiten schwacher Baukonjunktur. Dessen Anteil am Wohnungsneubau stieg auf 11,5 Prozent innerhalb der letzten zehn Jahre.

Schulen in Großbritannien klären gegen Frauenfeindlichkeit auf: An britischen Schulen wird es in Zukunft Unterricht zur Bekämpfung von frauenverachtenden Verhalten geben. Jugendliche im Alter von elf bis 18 Jahren sollen dabei über frauenfeindliche Bewegungen und die Verbindung zwischen Misogynie und Pornographie aufgeklärt werden.

Neue Hoffnung für Parkinsonpatienten: In der Uniklinik Würzburg ist erstmals in Deutschland einem Betroffenen eine neuartige Elektrode ins Gehirn eingesetzt worden. Sie dient der tiefen Hirnstimulation und soll die Symptome von Bewegungsstörungen, wie Zittern und Muskelsteifheit, reduzieren. Das geschieht durch zarte elektrische Impulse an bestimmte Gehirnregionen. Drei Wochen nach dem Eingriff zeigen sich erste Verbesserungen.

Ihre Portion Konstruktives am Wochenende

Die plan-b-Doku "SOS Ozean" beschäftigt sich auch mit dem Meer. Nicht nur Verschmutzung setzt unseren Weltmeeren zu, auch die Klimaerwärmung verändert die maritimen Ökosysteme. Was kann getan werden, um die Korallen und Fischbestände besser zu schützen?

19.07.2025 | 43:51 min