Das Gute zum Wochenende: So können Sie fair reisen

Guten Morgen,

Pfingsten steht vor der Tür - die perfekte Gelegenheit für viele, um in den Urlaub zu fahren oder einen Kurztrip zu unternehmen. Manche Reiseziele sind jedoch so beliebt, dass schnell massive Belastungen für unsere Natur entstehen können. Glücklicherweise zeigen immer mehr Initiativen, dass nachhaltiges Reisen möglich ist und sogar belohnt wird.

Bei Städtetrips steht Kopenhagen auf der Beliebtheitsskala ganz weit oben. Die dänische Hauptstadt gilt als Pionier für Klimaneutralität und zeigt, wie nachhaltiger Tourismus aussehen kann. Denn in Kopenhagen gibt es Geschenke für Urlauber, die umweltfreundlich anreisen oder in der Stadt nachhaltig unterwegs sind. Wer die Bahn für seinen Besuch nutzt, kann zum Beispiel kostenlos in die Sauna, zum Yoga oder ermäßigte Eintrittspreise für Attraktionen in der Stadt erhalten.