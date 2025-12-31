  3. Merkliste
Weltweites Feiern von Neujahr

Feuerwerk am Himmel vom Hafen in Sydney, Australien, am 01.01.2026.
Menschen beobachten das Feuerwerk entlang des Songhua-Flusses an Silvester am 31.12.2025 in Jilin, Provinz Jilin, China.

Neujahr in Sydney - Australien

Feuerwerk am Hafen von Sydney, Australien

Quelle: AFP