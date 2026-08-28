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Die Giovanni Zarrella Show - Die große Sommerparty

Die Giovanni Zarrella Show - Die große Sommerparty

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Andrea Berg bei "Die große Sommerparty".
Adam Lambert steht auf der Bühne am Pool des "Fernsehgartens" bei "Die große Sommerparty".
In der Abenddämmerung sitzen und stehen die Besuchenden auf dem Gelände bei "Die große Sommerparty".
Sarah Brightman steht in einem eleganten, bodenlangen Abendkleid mit transparenten Stoffärmeln auf der Bühne bei "Die große Sommerparty".
Julian Fiege macht Nadine Ellrich bei "Die große Sommerparty" einen Heiratsantrag.

Andrea Berg ist zum neunten Mal in der Show

Fans dürfen sich auf gleich mehrere Songs von Schlager-Ikone Andrea Berg freuen.

Quelle: Sascha Baumann / ZDF