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Die Giovanni Zarrella Show - Die große Sommerparty
Die Giovanni Zarrella Show - Die große Sommerparty
28.08.2026 | 15:41
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Andrea Berg ist zum neunten Mal in der Show
Fans dürfen sich auf gleich mehrere Songs von Schlager-Ikone Andrea Berg freuen.
Quelle: Sascha Baumann / ZDF