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Mittsommer Galerie

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Traditionelle Mittsommerfeier auf der Almsiedlung Mörtbuviken in Schweden am 19.06.2026.
Menschen feiern Mittsommer mit Tänzen rund um den Maibaum auf dem Gelände von Schloss und Gärten Gunnebo in Mölndal bei Göteborg, Schweden.
Eine Frau mit Blumenkranz springt während der Feierlichkeiten zum traditionellen Ivan-Kupala-Fest über ein Lagerfeuer an einem Strand in Odesa. Das Fest zur Sommersonnenwende hat in der Ukraine vorchristliche Wurzeln.
Menschen tanzen um den Mittsommerbaum während Mittsommerfeierlichkeiten in Sågmyra, Schweden.
Menschen begrüßen die Sonne in Stonehenge bei Sonnenaufgang am Tag der Sommersonnenwende, dem längsten Tag des Jahres.
Menschen begrüßen die Sonne in Stonehenge bei Sonnenaufgang am Tag der Sommersonnenwende, dem längsten Tag des Jahres.
An der Cullercoats Bay in North Tyneside, Großbritannien versammeln sich Menschen bei Sonnenaufgang zur Sommersonnenwende, dem längsten Tag des Jahres, im Wasser.
Besucher nehmen an der traditionellen Mittsommerfeier „Seurasaaren Juhannusvalkeat“ auf der Insel Seurasaari in Helsinki, Finnland, teil.

Mittsommer 1

Traditionelle Mittsommerfeier auf der Almsiedlung Mörtbuviken in Schweden am 19.06.2026.

Quelle: Imago