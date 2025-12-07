  3. Merkliste
  4. Suche
Nachrichten in Bildern

Bilder der spektakulären Antarktis-Mission

Bilder der spektakulären Antarktis-Mission

|
Noelle Held und Simeon Lisovski befestigen einen Satellitentracker an einem Pinguin.
Drohnenshot mit Forschungsboot
Das Team auf der Insel
Fritz Hertel
Osama Mustafa beim Sturm
Ein Teamfoto der Antarktis-Mission
Boot bei Sonnenuntergang

Noelle Held und Simeon Lisovski befestigen einen Satellitentracker an einem Pinguin.

Quelle: Carsten Behrendt