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Bilder von der Mondmission Artemis II

Bilder von der Mondmission Artemis II

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In diesem von der Nasa bereitgestellten Foto sieht man die Mondoberfläche im Vordergrund und die Erde im Hintergrund. Aufgenommen von der Crew der Artemis II.
Auf diesem von der NASA bereitgestellten Bild hat die Crew von Artemis II diese Ansicht eingefangen, als die Erde während eines Mondvorbeiflugs hinter dem Mond untergeht.
Bilder der die von der Crew der Artemis II gemacht wurden zeigen den Mond und die Erde.
Bilder die von der Crew der Artemis II gemacht wurden, zeigen den Mond und die Erde.
Bilder die von der Crew der Artemis II gemacht wurden, zeigen den Mond und die Erde.

Bilder der Mondmission "Artemis 2"

Quelle: AP