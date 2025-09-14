Wer nicht versteht, glaubt einfachen Antworten | Terra-X-Kolumne

Über sechs Millionen Erwachsene in Deutschland können nur eingeschränkt lesen und schreiben. Was geringe Literalität bedeutet - und warum das die Demokratie betrifft.

In Deutschland haben über sechs Millionen Erwachsene große Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben. Pisa-Studien zeigen, dass viele junge Menschen die Schulen mit schwachen Grundkompetenzen verlassen - und das setzt sich im Erwachsenenalter fort.

Lesen und Verstehen hängen zusammen

Die Forschung spricht von "geringer Literalität": Betroffene Erwachsene können zwar einfache Wörter und kurze Sätze lesen, haben aber Probleme mit längeren oder komplexen Texten. Sie verstehen Inhalte oft nicht vollständig und können sie kaum kritisch hinterfragen. Der ältere Begriff "funktionaler Analphabetismus" gilt heute aber als stigmatisierend und wird von Betroffenen abgelehnt.

Warum so viele Erwachsene nicht gut lesen und schreiben können

Die Gründe dafür sind vielfältig. Offenkundig gelingt es Schulen nicht immer, die entsprechenden Grundkompetenzen zu vermitteln - obwohl sich die Bildungsexpansion in den 1970er Jahren positiv ausgewirkt hat. Vor allem Schulabbrüche und familiäre Bildungshintergründe haben großen Einfluss: In Deutschland beeinflussen die Eltern den Bildungserfolg und die Grundkompetenzen im Lesen, Schreiben oder Rechnen viel stärker als in anderen Ländern.

Viele Zugewanderte haben häufig Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben auf Deutsch - auch wenn die überwiegende Mehrzahl in ihren Herkunftssprachen sicher und solide literalisiert ist. Sprach- und Integrationskurse haben große Potenziale, sind aktuell jedoch empfindlichen finanziellen Kürzungen ausgesetzt. Dabei wird leider oft übersehen, dass Mehrsprachigkeit eine wertvolle Ressource für die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt sein können.

Mitten im Leben - zwischen Teilhabe und Hürden

Trotz Schwierigkeiten nehmen betroffene Erwachsene mehrheitlich am sozialen Leben teil, leben in Partnerschaften, haben Familie und erste Schulabschlüsse - rund 60 Prozent sind erwerbstätig. Häufig in wenig qualifizierten und oft körperlich belastenden Tätigkeiten. Im Alltag stoßen sie auf viele Hürden: Formulare bei Behörden, im Gesundheitswesen oder bei finanziellen Angelegenheiten.

Wissen ist Macht - aber nicht für alle gleichermaßen

Die Suche nach Informationen und Nachrichten ist ein zentrales Element gesellschaftlicher Teilhabe. Wer nur schlecht und langsam lesen kann, ist bei den klassischen Medienkanälen wie Zeitungen oder deren Onlineformaten klar im Nachteil. Video-Formate gewinnen ohnehin an Bedeutung, sodass die Beschaffung von Informationen auch ohne gute Lesekenntnisse gelingen kann.

Zur Informiertheit gehört aber auch der kritische Umgang mit Informationen. In der Forschung wird das als kritische Medienkompetenz beschrieben. Und gerade da fühlen sich Betroffene unsicher, können zwischen Informationen und Werbung nicht unterscheiden oder den Wahrheitsgehalt von Nachrichten nicht beurteilen.

Das gefährliche Zusammenspiel von Populismus und fehlendem Vertrauen

Gering literalisierte Erwachsene laufen höhere Gefahr, dass sie durch einfache Antworten vereinnahmt werden. Genau hier liegt ein Problem, dem die volle Aufmerksamkeit der Bildungspolitik, zivilgesellschaftlicher Akteure und der Medien gelten sollte: Menschen mit geringen Lese- und Schreibfähigkeiten haben laut Studien weniger soziales Vertrauen in die Gesellschaft, engagieren sich seltener ehrenamtlich und fühlen sich politisch kaum wirksam.

Laut einer OECD-Studie fühlen sich Erwachsene mit geringen Grundkompetenzen in Ländern mit mehrjährigen populistischen Regierungen stärker politisch gehört als andere. Die Ergebnisse sind besorgniserregend - und treten nicht nur in Ländern mit populistischen Regierungen auf, sondern auch in stabilen Demokratien.

