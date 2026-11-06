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Diese Kandidaten bewerben sich für die EZB
Diese Kandidaten bewerben sich für die EZB
06.11.2026 | 19:56
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Klaas Knot
Der 59-Jährige leitete bereits die niederländische Zentralbank in Amsterdam.
Quelle: Imago