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Wirtschaft

Diese Kandidaten bewerben sich für die EZB

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Klaas Knot, Beauftragter des Lelylijn-Lenkungsausschusses, bei einer Veranstaltung zur Lelylijn im Konferenzzentrum Den Haag, am 30.01.2026.
Pablo Hernandez de Cos, Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), hält eine Rede während des Global Fintech Fest (GFF) in Mumbai, Indien, am 10.09.2026.
Wolken ziehen über die Europäische Zentralbank in Frankfurt am Main hinweg.

Klaas Knot

Der 59-Jährige leitete bereits die niederländische Zentralbank in Amsterdam.

Quelle: Imago