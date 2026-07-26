ZDF spezial: Anschlag auf den CSD – Berlin unter Schock

Anschlag auf den CSD - Berlin unter Schock

Nach dem Anschlag auf den Christopher Street Day in Berlin laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Am Samstagabend war ein Fahrzeug am Rande der Abschlussveranstaltung in eine Menschenmenge gefahren. Eine Frau kam ums Leben, 29 Menschen wurden verletzt, einige davon schwer. Die Berliner Polizei fahndet mit einem Foto nach einem 21-jährigen Tatverdächtigen, der nach Angaben der Ermittler der islamistischen Szene zugerechnet wird. Zugleich prüfen Polizei und Generalstaatsanwaltschaft, ob weitere Personen an der Tat beteiligt waren.