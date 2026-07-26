ZDF spezial: Anschlag auf den CSD – Berlin unter Schock
Am Samstagabend kam es zu einem Anschlag auf den CSD in Berlin. Ein Autofahrer fuhr in eine Menschenmenge und verletzte mehrere Personen – eine Frau erlag ihren Verletzungen.
Anschlag auf den CSD - Berlin unter Schock
Nach dem Anschlag auf den Christopher Street Day in Berlin laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Am Samstagabend war ein Fahrzeug am Rande der Abschlussveranstaltung in eine Menschenmenge gefahren. Eine Frau kam ums Leben, 29 Menschen wurden verletzt, einige davon schwer. Die Berliner Polizei fahndet mit einem Foto nach einem 21-jährigen Tatverdächtigen, der nach Angaben der Ermittler der islamistischen Szene zugerechnet wird. Zugleich prüfen Polizei und Generalstaatsanwaltschaft, ob weitere Personen an der Tat beteiligt waren.
Was ist bislang über den mutmaßlichen Täter und sein Motiv bekannt? Welche Fragen müssen die Ermittlungen jetzt klären? ZDFspezial ordnet die aktuellen Entwicklungen ein mit Bundesinnenminister Alexander Dobrindt und der Queer-Beauftragten der Bundesregierung, Sophie Koch. Die Sendung wird moderiert von Alica Jung.