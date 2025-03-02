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ZDF spezial

„Situation der Ukraine so gefährlich wie seit drei Jahren nicht mehr“

„Situation der Ukraine so gefährlich wie seit drei Jahren nicht mehr“

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Sarah Pagung, Osteuropaexpertin im Gespräch mit Antje Pieper

Osteuropaexpertin Sarah Pagung zum in Frage stehenden Engagement der USA für Europa.