Amoklauf in Graz

10.06.2025 | 19:20 |

10 Menschen wurden getötet bei einem Amoklauf an dieser Schule in Graz. Täter ist ein ehemaliger Schüler, der mit zwei Schusswaffen auf Schüler und Lehrkräfte geschossen hat, und sich anschließend selbst tötete. Der Schock sitzt tief in Österreich.