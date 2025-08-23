Verhandlungen mit Ukraine :Putin setzt auf "Verzögerungstaktik"
8:50 min
In Völklingen hat ein 18-Jähriger einen Polizisten mutmaßlich mit einer Dienstwaffe der Polizei erschossen. Wie die Polizei besser geschützt werden kann, erklärt Kriminologe Baier.
"Es war eine Ausnahmesituation, auch für den Täter": Ein 34-jähriger Polizist ist bei einem Einsatz gestorben, der Tatverdächtige soll zuvor eine Tankstelle überfallen haben. Er gelang bei der Flucht an die Dienstwaffe des Polizisten - und hat ihn damit angegriffen.
Wie kann es zu solchen Ausnahmesituationen kommen? ZDFheute live spricht darüber mit dem Kriminologen Dirk Baier. Er beantwortet auch die Frage, wie oft es solche Situationen gibt und wie sich Polizisten besser schützen können.