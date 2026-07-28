Der frühere CHP-Chef Özgür Özel hat mit 90 weiteren Abgeordneten die Gründung der „Neuen Partei“ (Yeni Parti) beantragt, gemeinsam haben sie die CHP verlassen. Auslöser ist ein Gerichtsurteil, das den CHP-Parteitag von 2023 für ungültig erklärte, Özel absetzte und Ex-Parteichef Kemal Kılıçdaroğlu vorläufig wieder ins Amt brachte. Kritiker sehen darin einen politisch motivierten Eingriff in die Opposition. Zudem wurden seit 2024 zahlreiche CHP-Politiker festgenommen. Die Regierung weist die Vorwürfe zurück und betont die Unabhängigkeit der Justiz.