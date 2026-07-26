Am Abend ist ein Auto in eine Menschenmenge des CSDs in Berlin gefahren. Es gibt mehrere Verletzte und eine tote Person. Die Pressekonferenz zum mutmaßlichen Anschlag bei ZDFheute live

Nach dem mutmaßlichen Anschlag beim Christopher Street Day in Berlin, bei dem eine Person getötet und mehrere verletzt wurden, wollen sich Bundesinnenminister Dobrindt und Berlins Bürgermeister Wegner zum aktuellen Stand äußern. ZDFheute live überträgt die Pressekonferenz.

Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach einem 21-jährigen Tatverdächtigen, der nach Angaben der Behörden der islamistischen Szene in Berlin zugeordnet werden kann. Laut dpa-Informationen soll er erst im Mai 2026 aus dem Jugendarrest entlassen worden sein. Nachdem das Auto am Abend in eine Menschenmenge gefahren ist, kam es an einem Baum zum Stehen und wurde von der Polizei leer aufgefunden. Der CSD wurde vorzeitig abgebrochen.

Offen ist noch, ob es nach dem Angriff eine zweite Tatphase mit einer Stichwaffe gab und wie viele Personen an der Tat beteiligt waren.

Was ist der aktuelle Stand der Ermittlungen? Und wie geht es für den CSD und die Sicherheitslage in Berlin weiter?

Darüber spricht Marc Burgemeister bei ZDFheute live mit ZDF-Reporter Carsten Behrend vor Ort in Berlin und Extremismusforscher Hans-Jakob Schindler. Seid dabei und stellt eure Fragen.

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