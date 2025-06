Was bislang bekannt ist: Flugzeugabsturz in Indien

In der westindischen Stadt Ahmedabad, im Unionsstaat Gujarat, ist ein Flugzeug beim Start verunglückt. 242 Menschen waren an Bord der Maschine auf dem Weg nach London. Laut dem örtlichen Polizeichef gibt es keine Überlebenden.

Absturz in ein Wohngebiet

Das Air-India-Flugzeug sei fünf Minuten nach dem Start um 13:38 Uhr (Ortszeit) in ein Wohngebiet gestürzt. Fernsehsender übertrugen Bilder von brennenden Trümmern und dichtem schwarzen Rauch, der in der Nähe des Flughafens in den Himmel stieg.