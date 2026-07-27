Attentäter des Berliner CSD:"Alle Alarmglocken hätten schrillen müssen"
Abdul B., der mutmaßliche Täter des Anschlags auf den CSD in Berlin, bewegte sich wohl in islamistischen Kreisen. Islamwissenschaftler Steinberg erklärt, wie der IS junge Menschen radikalisiert.
Abdul B. tötete bei seinem islamistischen Anschlag auf den CSD einen Menschen und verletzte 29. Islamwissenschaftler Guido Steinberg erklärt, wie der IS junge Menschen in Deutschland radikalisiert.
Der mutmaßliche Täter des Anschlags auf den Berliner Christopher Street Day (CSD) war ein 21-jähriger Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit und libanesischen Wurzeln. Er hatte wohl Verbindungen zum islamistischen Terror und dem so genannten Islamischen Staat. Er wurde am Sonntagabend von Polizisten, die ihn festnehmen wollten, erschossen. Am Samstagabend soll er am Rande des CSD Menschen mit einem Van angefahren und mit einer Stichwaffe - vermutlich eine Machete - angegriffen haben.
Wie schafft der IS es immer wieder junge Menschen zu radikalisieren? Was ist die Ideologie hinter islamistischen Terror? Und wie stark ist der IS überhaupt noch vertreten? Das erklärt Islamwissenschaftler Guido Steinberg im Interview bei ZDFheute live.
Mit Material von dpa, afp