Der mutmaßliche Täter des Anschlags auf den Berliner Christopher Street Day (CSD) war ein 21-jähriger Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit und libanesischen Wurzeln. Er hatte wohl Verbindungen zum islamistischen Terror und dem so genannten Islamischen Staat. Er wurde am Sonntagabend von Polizisten, die ihn festnehmen wollten, erschossen. Am Samstagabend soll er am Rande des CSD Menschen mit einem Van angefahren und mit einer Stichwaffe - vermutlich eine Machete - angegriffen haben.