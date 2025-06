"Erster Präsident von dem man so wenig wusste"

09.11.2016 | 11:33 |

„Auf Deutschland kommen gewaltige Aufgaben zu, wir werden uns alle noch schütteln, was das für die wichtigste Macht in Europa bedeutet“, sagt Wulf Schmiese vom ZDF-Hauptstadtstudio zum Wahlergebnis in den USA.