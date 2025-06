Lies: "Einigung mit dem Bund"

24.06.2025 | 05:30 |

"Am Ende dürfen nicht die Kommunen diejenigen sein, die die Last tragen. Das schaffen wir auch", so der niedersächsische Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) nach dem Bund-Länder-Treffen zu den geplanten Steuerentlastungen.