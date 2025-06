moma vor Ort: Pionierschule Ingolstadt

von Andreas Wunn | Moritz Neuß 23.06.2025 | 05:30 |

Die Bundeswehr ist im Umbau. ZDF-Moderator Andreas Wunn ist an der Pionierschule im bayerischen Ingolstadt unterwegs und schaut sich die Ausbildung in der Kaserne an.