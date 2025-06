"Trumps Anhänger sehnen sich das Endergebnis herbei"

09.11.2016 | 08:10 |

Noch sei alles ruhig, doch „der Überschwang der Freude den man hier empfindet, kann gleichzeitig umgemünzt werden in Aggressionen gegen andere“, beschreibt ZDF-Korrespondent Johannes Hano die Stimmung vor dem Hilton Hotel in New York.