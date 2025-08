US-Ultimatum: "Leere Drohungen"

06.08.2025 | 05:30 |

Strafzölle an Russlands Handelspartner zu verhängen, könne "die gesamte Weltwirtschaft in Turbulenzen stürzen". So ginge Russland von "leeren Drohungen" aus, berichtet ZDF-Korrespondent Armin Coerper.