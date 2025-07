Zug-Unglück: Erdrutsch mutmaßliche Ursache

von Phylicia Whitney 28.07.2025 | 12:10 |

Offenbar hat Starkregen und in der Folge ein Erdrutsch das Zugunglück am Sonntag in Riedlingen in Baden-Württemberg verursacht. Drei Menschen sind gestorben, es gibt mindestens 41 Verletzte.