Zug-Unglück: „Wagons wie Ziehharmonika zusammengedrückt“

28.07.2025 | 12:10 |

Offenbar hat Starkregen und in der Folge ein Erdrutsch das Zugunglück am Sonntag in Riedlingen in Baden-Württemberg verursacht. Luisa Houben mit den neusten Informationen.