"Sollten mit massivem Gegenschlag rechnen"

02.06.2025 | 12:10 |

Ukrainische Drohnen haben am Wochenende gleichzeitig mehrere russische Luftwaffenbasen angegriffen. „Wir sollten in den nächsten Tagen mit einem massiven Gegenschlag aus Russland gegen die Ukraine rechnen“, so Sicherheitsexperte Christian Mölling.