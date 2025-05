"Produktentwicklung besonders betroffen"

14.02.2023 | 13:00 |

Der US-Autobauer Ford will in Köln und Aachen 2300 Stellen abbauen. Dies sei aus Kostengründen nötig, teilte Ford in Köln mit. "Vor allem der Bereich der Produktentwicklung in Köln ist betroffen", so ZDF-Reporter Lothar Becker in Köln.