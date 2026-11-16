„Hubertus Heil hat eigentlich nichts zu verlieren“
|
Nach vielen wichtigen Parteiämtern sei Hubertus Heil heute „nur noch ein ganz normaler SPD-Abgeordneter“, sagt ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Britta Spickermann. Damit habe er durch seine Kandidatur um den SPD-Vorsitz "eigentlich nichts zu verlieren". Sie ordnet seine Rolle ein und erklärt, warum es bei der Frage nach dem zukünftigen SPD-Vorsitz noch viel Unklarheit gibt.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigenJetzt aktivierenMehr erfahren