„Hubertus Heil hat eigentlich nichts zu verlieren“

16.11.2026 | 12:00 |

Nach vielen wichtigen Parteiämtern sei Hubertus Heil heute „nur noch ein ganz normaler SPD-Abgeordneter“, sagt ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Britta Spickermann. Damit habe er durch seine Kandidatur um den SPD-Vorsitz "eigentlich nichts zu verlieren". Sie ordnet seine Rolle ein und erklärt, warum es bei der Frage nach dem zukünftigen SPD-Vorsitz noch viel Unklarheit gibt.