Rio: Müll und Dreck in der Guanabara-Bucht

von Christoph Röckerath 19.02.2021 | 13:00 |

Die Guanabara-Bucht in Rio de Janeiro versinkt in Müll und Dreck. Plastikmüll staut sich auf und nicht funktionsfähige Kläranlagen führen dazu, dass 18.000 Liter Abwasser pro Sekunde in die Bucht fließen.