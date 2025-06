"Virus noch ansteckender und gefährlicher"

17.02.2021 | 13:00 |

Die ansteckenderen Varianten des Coronavirus breiten sich in Deutschland aus. Der Anteil der Mutation stieg von knapp 6 auf mehr als 22 Prozent. "Das Virus in Deutschland wird noch ansteckender und gefährlicher", so ZDF-Korrespondent Thomas Reichart.