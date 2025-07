Mima-Mensch: Hörspielkönigin Heikedine Körting

von Homeira Rhein 28.07.2025 | 12:10 |

Hörspiel-Hits wie „Die drei Fragezeichen“, „Fünf Freunde“ oder "TKKG“ wurden von ihr produziert: Heikedine Körting. In ihrem Tonstudio in einer Villa in Hamburg produziert die 80-Jährige weiterhin Hörspiele analog auf Band.