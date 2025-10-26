mima Helden
Sie kennen jemanden, der ein großes Danke verdient!? Jemand, der nicht nur an sich denkt, sondern anderen hilft. Egal ob nachbarschaftliche Hilfe, ehrenamtliches Engagement oder Unterstützung in anderen schwierigen Lebenssituation. Dann schreiben Sie uns!
Kennen Sie einen mima-Helden?
Sie kennen jemanden, die oder der nicht nur an sich denkt, sondern uneigennützig hilft und so im Kleinen ganz Großartiges für andere tut? Egal, ob nachbarschaftliche Hilfe, ehrenamtliches Engagement oder Unterstützung in schwierigen Lebenssituationen?
Dann schreiben Sie uns!
Wir wollen diesem Helden des Alltags gemeinsam mit Ihnen „Danke!“ sagen. Denn all das sind Heldentaten, die gerade in Corona-Zeiten unglaublich wertvoll sind.
Dazu kommt Cherno Jobatey vorbei: Auf einen Überraschungsbesuch bei ihrem persönlichen mima-Helden. Die Helden dürfen davon natürlich nichts wissen! Cherno Jobatey und sein Kamerateam sagen dann mit Ihnen zusammen „Danke!“ Sie sind dabei unsere heimliche Komplizin oder unser heimlicher Komplize.
Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge!
Stichwort „mima-Helden“
10887 Berlin
Oder per Email an mima-helden@zdf.de
Teilnahmebedingungen
Der Aufruf zur Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt innerhalb der Sendung ZDF-Mittagsmagazin, die in jeder zweiten Kalenderwoche wochentäglich von 13.00 bis 14.00 Uhr ausgestrahlt wird. Cherno Jobatey und sein Team wählen aus Ihren Vorschlägen jeden Monat einen Helden aus.
Die Teilnahme erfolgt durch Senden Ihres Vorschlages an die Emailadresse: mima-helden@zdf.de. Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist jederzeit möglich.
Die Rechte sind ausgeschlossen. ZDF-Mitarbeiter sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen.
Teilnehmende Kinder benötigen das Einverständnis der Eltern. Eine Barauszahlung anstelle des Preises wird ausgeschlossen.
Die Gewinner werden per E-Mail oder telefonisch kontaktiert, der Preis wird dem Gewinner persönlich übergeben. Die Daten der Teilnehmer werden zum Zwecke der Kontaktierung an die zuständige Produktionsfirma weitergegeben und nach Abschluss des Filmbeitrages gelöscht.
Der Name des Gewinners erfolgt innerhalb der Sendung „ZDF-Mittagsmagazin“.