Sie kennen jemanden, der ein großes Danke verdient!? Jemand, der nicht nur an sich denkt, sondern anderen hilft. Egal ob nachbarschaftliche Hilfe, ehrenamtliches Engagement oder Unterstützung in anderen schwierigen Lebenssituation. Dann schreiben Sie uns!

Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin : Kennen Sie einen mima-Helden? Sie kennen jemanden, der ein großes Danke verdient? Jemand, der nicht nur an sich denkt, sondern anderen hilft. Egal ob nachbarschaftliche Hilfe, ehrenamtliches Engagement oder Unterstützung in anderen schwierigen Lebenssituation. Dann schreiben Sie uns! 0:59 min

Kennen Sie einen mima-Helden?

Sie kennen jemanden, die oder der nicht nur an sich denkt, sondern uneigennützig hilft und so im Kleinen ganz Großartiges für andere tut? Egal, ob nachbarschaftliche Hilfe, ehrenamtliches Engagement oder Unterstützung in schwierigen Lebenssituationen?

Dann schreiben Sie uns!

Wir wollen diesem Helden des Alltags gemeinsam mit Ihnen „Danke!“ sagen. Denn all das sind Heldentaten, die gerade in Corona-Zeiten unglaublich wertvoll sind.

Dazu kommt Cherno Jobatey vorbei: Auf einen Überraschungsbesuch bei ihrem persönlichen mima-Helden. Die Helden dürfen davon natürlich nichts wissen! Cherno Jobatey und sein Kamerateam sagen dann mit Ihnen zusammen „Danke!“ Sie sind dabei unsere heimliche Komplizin oder unser heimlicher Komplize.

Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge!

ZDF mittagsmagazin Stichwort „mima-Helden“

10887 Berlin



Oder per Email an mima-helden@zdf.de

Teilnahmebedingungen