Baden-Württemberg: Die Regierungsparteien

von Simon Pfanzelt 05.03.2021 | 13:00 |

Bleibt Winfried Kretschmann als grüner Ministerpräsident an der Macht? Oder geht die Staatskanzlei zurück an die CDU? Einen Monat vor der Landtagswahl im Südwesten liegen die Grünen in mehreren Umfragen vor der CDU.