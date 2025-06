Kaffee wird teurer – die Lust darauf bleibt

von Markus Wolsiffer 17.06.2025 | 12:10 |

500 Millionen Tassen mehr – der Kaffeekonsum in Deutschland wächst weiter, trotz Preissteigerungen. Warum das Lieblingsgetränk so teuer geworden ist und wie aus der Bohne Genuss wird, zeigt Mima-Reporter Markus Wolsiffer live aus der Rösterei Wacker in Frankfurt.