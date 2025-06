Das ist die "Eau Rouge"

von Karin Sturm 17.08.2017 | 13:56 |

Die "Eau Rouge" ist eine der schwierigsten Kurven in der Formel 1. In dieser Passage beim Großen Preis von Belgien in Spa wirken bis zu 4G auf den Fahrer ein - die Mutkurve im 1:1-Modell.