Unterwegs in Europas größtem Luftfracht-Umschlagszentrum

von Andrea Meuser 30.07.2025 | 12:10 |

Erdbeeren an Weihnachten, Avocados zu jeder Jahreszeit - diese Produkte kommen per Flugzeug nach Deutschland. Die frische Ware landet am Frankfurter Flughafen und wird in Rekordzeit umgeschlagen.