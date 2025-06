„Die Furcht in Israel steigt!“

von Katrin Eigendorf 19.06.2025 | 12:10 |

Aus Tel Aviv berichtet ZDF-Korrespondentin Katrin Eigendorf live über das aktuelle Kriegsgeschehen im Israel-Iran-Krieg. Nach einem Angriff auf ein israelisches Krankenhaus verlegen immer mehr Krankenhäusern ihre Stationen in den Untergrund. Auch die Menschen suchen in Schutzkellern nach Schutz, so Eigendorf.