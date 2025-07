Deutsche Autobranche in der Krise?

von Ralph Goldmann und Malou Hoppe 30.07.2025 | 12:10 |

Die deutsche Wirtschaft schwächelt. Konkret zeigt sich das auch in der Autobranche, z.B. an den aktuellen Zahlen von Mercedes-Benz. Der Autohersteller meldet ein dickes Minus beim Gewinn. Was hat das für Folgen?