Ausflugstipp: Der Garten von Schloss Dyck

von Sabine Platz 28.07.2025 | 12:10 |

In Deutschland gibt es rund 25.000 Burgen, Schlösser und Herrenhäuser - teils in Takt, teils als Ruine. Aber häufig mit prachtvollen Gärten. Sabine Platz schaut sich den Garten von Schloss Dyck genauer an.