Weniger Lama-Mischkulturen : Quinoa-Boom zerstörte Boliviens Böden

02.08.2025 | 07:57 |

Der weltweite Quinoa-Boom hat in Bolivien Spuren hinterlassen. Statt in Mischkulturen mit Lamas wurde in Monokulturen und ohne Pausen angebaut. Was bleibt, sind zerstörte Böden.