Die Nilgans-Plage: Die invasive Art breitet sich aus

Invasive Art breitet sich aus:Die Nilgans-Plage: Jagen oder Schützen?
|
Nilgänse gelten als aggressiv und stehen im Verdacht, einheimische Arten zu verdrängen. Städte und Kommunen suchen nach Lösungen – doch über den Umgang besteht Uneinigkeit.
"Nilgänse zeigen ein deutliches Revierverhalten", sagt Ornithologin Dr. Friederike Woog. "In manchen Fällen kann es auch zu Angriffen kommen. Studien zeigen jedoch, dass dieses Verhalten meist nur dann auftritt, wenn die Tiere ihre Jungtiere schützen. Einzelne Tiere können aber schon aggressiv sein und andere Wasservögel töten."17.08.2025 | 1:29 min