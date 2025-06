Streit um Arbeitsplätze : Thyssenkrupp Steel will Stellen abbauen

02.06.2025 | 15:29 |

Deutschlands größte Stahl-Firma "Thyssenkrupp Steel" will am geplanten Abbau von 11.000 Stellen festhalten. IG Metall kündigte bereits erbitterten Widerstand an.