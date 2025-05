Geht nun in die Stichwahl : Rumänien: Ultrarechter Simion ist Wahlsieger

05.05.2025 | 09:34 |

In Rumänien hat der ultrarechte Kandidat Simion die erste Runde der Präsidentenwahl deutlich gewonnen. In der Stichwahl tritt er nun gegen den Bukarester Bürgermeister Dan an.