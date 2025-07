EU-Unterstützung angefordert : Mehrere Großbrände in Griechenland

27.07.2025 | 09:56 |

In Griechenland wüten weiter Großbrände in mehreren Teilen des Landes. Zur Bekämpfung der Brände hat die Regierung in Athen die EU um Hilfe gebeten und Löschflugzeuge angefordert.