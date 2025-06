Nach Eskalation im Nahen Osten : Kanada: G7-Gipfel von Konflikten überschattet

16.06.2025 | 09:17 |

In Kanada beginnt am Montag der G7-Gipfel. Neben dem Krieg in der Ukraine und dem Zollstreit mit den USA wird wohl nun der Konflikt zwischen Iran und Israel das Treffen bestimmen.