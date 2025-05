Trumps Pläne für "Riviera des Nahen Ostens"

von Claudia Bates 05.02.2025 | 21:45 |

US-Präsident Trump spaltet mit seinen Aussagen zur Zukunft des Gaza-Streifens. Er will das Gebiet "in Besitz nehmen" und die etwa 2 Millionen Bewohner in Nachbarländer umsiedeln.