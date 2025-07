Tote und Vermisste nach Sturzflut in Texas

von Pablo Silalahi 05.07.2025 | 21:45 |

Die Flut traf die Menschen mit aller Macht: In Folge heftiger Regenfälle sterben in Texas mindestens 27 Personen. Binnen Minuten schwoll der Fluss Guadalupe um acht Meter an.