Magdeburg: Trauern und Gedenken

von Andreas Weise 23.12.2024 | 21:45 |

Drei Tage nach der Tat: In Magdeburg setzen Tausende mit einer Menschenkette ein Zeichen – in Gedenken an die Opfer und gegen Hass und die Vereinnahmung des Anschlags durch Rechte.