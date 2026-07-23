heute journal - der Podcast: Harald Lesch, die ist Welt noch zu retten?

Die Auswirkungen der Klimakrise zeigen sich immer deutlicher und extremer. Im Juni gab es in Deutschland neue Rekordtemperaturen, in Spanien sollen nach offiziellen Angaben mehr als 1000 Menschen wegen der Hitzewille gestorben sein. Trotzdem sprechen wir immer weniger über die globale Erderwärmung. Wie kann das sein? Reichen die bisherigen Maßnahmen, um die Klimakrise aufzuhalten? Können wir die Welt überhaupt noch retten? Und wenn ja, wie?

Die Debatte über die Klimakrise ist inzwischen geprägt von Widersprüchen: Noch nie war der wissenschaftliche Konsens so eindeutig, gleichzeitig scheint das Thema in Politik und Öffentlichkeit oft in den Hintergrund zu rücken. Während Hitzewellen, Dürren und Extremwetterereignisse vielerorts spürbar werden, wächst bei vielen Menschen das Gefühl von Ohnmacht. Was wissen wir heute über den Zustand unseres Planeten? Welche Entwicklungen sind bereits unumkehrbar? Und wo gibt es noch Handlungsspielräume?

Jemand, der diese großen Fragen beantworten kann, ist Harald Lesch. Der Astrophysiker und Naturphilosoph erklärt seit knapp 30 Jahren einem Millionenpublikum, wie die Welt funktioniert. Host Helene Reiner hat ihn in seinem Studio in München getroffen. Sie sprechen über die Klimakrise, Ohnmacht und Hoffnung, warum Wissenschaft nicht neutral sein sollte und wie eine bessere Welt aussehen könnte.

Im Gespräch geht es außerdem um die Frage, warum wissenschaftliche Erkenntnisse so oft nicht zu politischem Handeln führen, welche Maßnahmen aus Sicht der Forschung dringend notwendig wären und weshalb Klimaschutz heute stärker umkämpft ist als noch vor einigen Jahren. Harald Lesch erklärt, welche Folgen eine weitere Erwärmung für unseren Alltag haben könnte, warum jedes Zehntelgrad zählt und weshalb es trotz der dramatischen Lage Gründe gibt, nicht in Resignation zu verfallen.

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